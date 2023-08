Lo Russo, grazie a Nordio per la vicinanza

"Ringrazio il ministro per la vicinanza che ha dimostrato in questo momento così drammatico per la nostra città. Occorre migliorare al più presto la situazione nelle carceri e soprattutto in quello di Torino". A dirlo è il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, dopo la visita del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al carcere di Torino, dopo che ieri sono morte due detenute. "Le condizioni sanitarie e psicologiche delle persone che si trovano a scontare una pena, così come le condizioni di lavoro del personale di custodia - ha aggiunto il sindaco - sono una priorità. In questo quadro il lavoro congiunto e sinergico del governo e delle istituzioni locali è fondamentale: soltanto attraverso consapevolezza delle problematiche, unità di visione e collaborazione istituzionale potremo ottenere miglioramenti significativi e il più rapidamente possibile. Chi è detenuto non può e non deve essere lasciato solo".