Morte in carcere a Torino: la Procura apre due inchieste

La procura di Torino ha aperto due inchieste sulle morti di altrettante donne ieri in carcere a Torino. Una rifiutava da giorni acqua e cibo, e l'inchiesta è coordinata dalla pm Delia Boschetto. L'altra si è impiccata nel penitenziario e il fascicolo che la riguarda è in mano alla pm Chiara Canepa. L'incarico per l'autopsia sulla donna che si è lasciata morire di fame in carcere a Torino verrà conferito lunedì. Lo si apprende da fonti interne al carcere. La donna, secondo i primi rilievi medici, darebbe morta in conseguenza a uno squilibrio elettrolitico, dopo che aveva smesso di mangiare e di bere in segno di protesta per non potere vedere il proprio figlio. La donna, a quanto viene spiegato, veniva monitorata tutti i giorni ma si sarebbe talvolta rifiutata di farsi misurare i parametri vitali. Il 6 agosto avrebbe avuto un malore, uno svenimento, e anche in qual caso si sarebbe rifiutata sia di mangiare e bere che di accettare approfondimenti medici. Visitata il giorno prima di morire, sarebbe parsa lucida e orientata dal punto di vista psichico. Per quanto riguarda invece la donna che si è impiccata ieri nello stesso penitenziario, presenti anche in questo caso i monitoraggi e sembrerebbe fossero presenti problemi psichici. Entrambe le inchieste sono per istigazioni a delinquere. La scelta di questa ipotesi di reato è "tecnica", ovvero necessaria per potere eseguire l'autopsia. Anche per la ragazza di 28 anni morta impiccata il conferimento dell'esame autoptico avverrà lunedì mattina. E' possibile che le autopsie vengano eseguite nella stessa giornata di lunedì.