PALLONI SGONFIATI

Mancini dà un calcio alla Nazionale

Sabato in tarda serata la decisione dell'allenatore che nel 2021 ha vinto gli Europei. La sua avventura azzurra si conclude con l'esperienza della Nations League. La Figc è già al lavoro per trovare il sostituto. Tra le ipotesi Spalletti e Conte

Terremoto nel mondo del calcio italiano. Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, si è dimesso dal suo incarico con effetto immediato. Una decisione clamorosa quella dell’allenatore jesino maturata nella notte. La comunicazione ufficiale è stata data anche dalla Figc, che ha comunicato che nei prossimi giorni verrà annunciato il successore. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, meno di due settimane dopo che il “Mancio” era stato nominato responsabile del progetto Club Italia per coordinare tutto il settore azzurro fino all’U20.

A conferma delle dimissioni di Mancini arriva la nota della Figc. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Uefa Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la Figc comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo ct della Nazionale”.

Un addio nonostante avesse un contratto fino al 2026. Mancini ha preferito dire stop all’avventura azzurra dopo 5 anni di grandi soddisfazioni (la vittoria a Euro 2020) e grandi delusioni (la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022). Ora parte il toto valzer: a partire da Luciano Spalletti, libero dopo aver portato il Napoli alla conquista dello scudetto, fino ad Antonio Conte, senza squadra dopo il divorzio primaverile con il Tottenham. Tra i papabili anche il campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro.

Ignoti, per ora, i motivi, al netto delle voci: stanchezza, rabbia per aver visto smontato il proprio staff, ma anche le sirene saudite, con un contratto folle che sarebbe in attesa della firma di Mancini. Secondo alcuni avrebbero pesato le pressioni del presidente della Figc Gabriele Gravina per inserire nello staff azzurro Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus messo fuori rosa nonostante abbia ancora un anno di contratto e per questo protagonista di una querelle giudiziaria: un modo forse per togliere le castagne dal fuoco alla società bianconera.