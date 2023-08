Carceri: Vallette, suicida era in regime sorveglianza media

Era in regime di sorveglianza 'media' la 28enne che lo scorso 11 agosto si è tolta la vita nel carcere torinese delle Vallette. E' quanto riferiscono fonti informate negli ambienti della struttura penitenziaria. La donna, sempre secondo quanto trapela, aveva delle problematiche che erano state portate a conoscenza degli operatori. Quanto era stata trasferita a Torino dalla Liguria era stata sottoposta a un livello di sorveglianza definito 'Alto'. Poi era passata al 'medio' con una compagna di cella (chiamata in gergo, per casi del genere, una 'peer supporter'). Sempre secondo quanto è trapelato, si è tolta la vita in un momento in cui l'altra detenuta era assente.