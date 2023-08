Salario minimo: l'appello di Conte, la battaglia continua online

"Ancora in queste ore, da alcuni esponenti di Governo è arrivata una netta chiusura al salario minimo legale. Venerdì a Palazzo Chigi, dopo mesi di dibattito in Parlamento, la presidente Meloni non fatto nessuna controproposta: coinvolgere il Cnel di Brunetta, che peraltro in passato si è pubblicamente espresso contro questa misura, è solo un modo per gettare la palla in tribuna mentre 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori continuano a percepire paghe da fame". A scriverlo su Fb è il leader del M5S Giuseppe Conte. "La nostra proposta di introdurre un salario minimo di 9 euro lordi l'ora è in Parlamento e malgrado i tentativi della maggioranza di boicottarla non ci fermiamo! Da oggi potrete combattere insieme a noi questa battaglia, firmando la petizione popolare che lanciamo ufficialmente oggi insieme alle altre forze di opposizione per far sentire al Governo la voce dei cittadini che non hanno voce, come i 20mila che lo scorso 17 giugno a Roma si sono radunati per dire "Basta vite precarie". Qui di seguito il link con tutte le istruzioni. Vi chiedo di firmare la petizione e di contribuire a diffonderla tramite i vostri contatti. Facciamo sentire la nostra voce!", è il suo appello.