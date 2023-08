Ferragosto: Piemonte, il concerto sarà a Bric Lombatera

Si svolgerà in località Bric Lombatera, nel territorio del Comune di Paesana (Cuneo), in Valle Po, il tradizionale concerto sinfonico di Ferragosto. L'evento sarà trasmesso in diretta nazionale su RaiTre dalle 12:45. Ad esibirsi sarà l'Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo con la direzione di Claudio Morbo. Per la manifestazione si tratta di un ritorno alle origini: la prima edizione, nel 1981, fu diretta da Giovanni Mosca al rifugio Quintino Sella, in alta valle. L'evento, che anche quest'anno sarà trasmesso in diretta nazionale TV su RAI 3 dalle ore 12.45 di martedì 15 agosto, è sostenuto in termini economici e promozionali dagli enti che ne compongono la cabina di regia: Regione Piemonte, Fondazione Crc, Camera di Commercio di Cuneo, Atl del Cuneese. "Ringrazio - dichiara Fabio Carosso, vicepresidente della Regione e assessore regionale alla montagna - il Comune di Paesana, la Tgr della Rai per la diretta nazionale, e tutte le istituzioni che hanno condiviso questa scelta e che contribuiscono alla realizzazione di un evento che costituisce un momento fondamentale per la promozione del Piemonte e delle sue montagne a livello nazionale. La scelta di Paesana testimonia la volontà di un ritorno alle origini di una manifestazione che da sempre dedica attenzione alla valorizzazione dei vari territori che compongono il nostro Piemonte, un obiettivo che per la Regione è davvero fondamentale". "Torniamo protagonisti anche di questo evento - dice Luca Robaldo, presidente della Provincia - con un contributo economico diretto e con l'ausilio dei nostri dipendenti per quanto concerne l'accesso all'area del concerto. Ne siamo particolarmente felici perché l'evento del Ferragosto cuneese è un palcoscenico di rilievo nazionale e l'Ente è orgoglioso di sostenerlo".