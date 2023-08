Frana dall'alta montagna, paura in Val di Susa

Sarebbe stata una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale a causare l'improvvisa piena di un torrente che attraversa l'abitato di Bardonecchia creando panico tra numerosi residenti e turisti nell'affollata località della Valle di Susa al confine con la Francia. Al momento non si ha notizia di persone coinvolte. La massa di fango, rocce e detriti ha fatto crescere di colpo la portata del corso d'acqua mentre in città non pioveva neppure. Il Comune di Bardonecchia ha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e ha deciso l'utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case al piano terra lungo il corso del torrente. La furia della piena potrebbe avere danneggiato qualche ponte, ma questo aspetto potrà essere appurato solo dopo l'intervento dei tecnici. L'ondata di fango avrebbe toccato anche un albergo e la sede della Polizia di Stato.