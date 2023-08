Esonda un torrente dopo frana, 5 dispersi a Bardonecchia

Cinque persone risultano disperse a Bardonecchia in valle di Susa, dove nella serata di ieri c'è stata una piena improvvisa di un torrente provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per un nubifragio. Fango e detriti hanno invaso la città. Oltre 100 persone hanno trascorso la notte da sfollati per le case invase dal fango a Bardonecchia. Hanno riportato danni anche il commissariato della Polizia e un albergo nelle vicinanze del torrente, che è stato sgomberato. Molti ponti non sono ancora transitabili.