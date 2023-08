EMERGENZA

Esondazione, paura a Bardonecchia: 120 sfollati, rintracciati i 5 dispersi

A causare l'improvvisa piena sarebbe stata una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale. Non risultano vittime ma un ferito, non in gravi condizioni, L'intervento dei pompieri ha salvato sei persone rimaste intrappolate a bordo di un camper trascinato a valle - VIDEO

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla montagna nelle prime ore della serata di domenica. Il bilancio è di un ferito non grave e almeno 120 sfollati, mentre le cinque persone date inizialmente per disperse sono state rintracciate. Per effetto della pioggia i corsi d'acqua si sono ingrossati e il Rio Merdovine è esondato. Sui social si sono diffuse immagini e video che mostrano uno tsunami di fango che si innalza a diversi metri di altezza.

L'esondazione dei torrenti Rio Merdovine e Frejus ha causato gravi danni nel centro abitato, rendendo necessario l’intervento massiccio di forze dell'ordine e soccorritori nella notte. Tra i danni più gravi si annovera il locale commissariato di polizia, al momento non agibile e con gravi danni al piano terra, oltre alla totale compromissione del parco mezzi. La colata di fango ha travolto tutto ciò che si trovava sul suo corso, travolgendo segnali stradali, auto e persino le pensiline dell’autobus. Anche l’Hotel “La Betulla” ha subito danni, con il piano seminterrato interessato dall’ondata di piena.

L’evento ha richiesto un’immediata mobilitazione delle autorità competenti, con le pattuglie dell’Arma intervenute prontamente per prestare soccorso alla popolazione. Al fine di evitare esplosioni potenzialmente pericolose, è stata interrotta l’erogazione del gas, in attesa di individuare e risolvere i danneggiamenti alle condotte. “Le squadre dei soccorsi e dei tecnici – scrive su Facebook l’amministrazione del Comune – sono al lavoro fin dalla serata di ieri per cercate di ripristinare al più presto la condizione di normalità”. Nel paese è stato attrezzato un centro di soccorso avanzato. L’intervento dei pompieri ha consentito, ieri sera, di salvare sei persone rimaste intrappolate a bordo di un camper trascinato a valle dalla colata di acqua, fango e detriti. Le operazioni di ricerca e soccorso per i veicoli trascinati dalla corrente sono proseguite fino alle 2.30, per poi riprendere alle prime ore del mattino. “Siamo chiusi dentro e stiamo lavorando” ha scritto su Facebook la sindaca Chiara Rossetti. La frana in ha coinvolto anche la strada statale 335, invasa da fango e detriti. Chiuso – informa Anas – in entrambe le direzioni il tratto al chilometro 10 a Bardonecchia. Al momento, si contano 120 sfollati, che sono stati ospitati in alberghi o nel campo Croce Rossa allestito all'interno del Palazzetto dello Sport, le 5 persone disperse sono state ritrovate. Un unico ferito lieve è stato segnalato.