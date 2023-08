Frana di Bardonecchia, non c'era allerta meteo

Non c'era allerta meteo per i temporali, ieri, nella Valle di Susa dove si è staccata la frana che ha devastato Bardonecchia nel giorno della festa patronale. Si sono comunque formate celle temporalesche che in alcuni casi sono state molto potenti alimentate la calore e dall'elevata umidità che si erano accumulate nella giornata in tutto il Piemonte Nel bollettino di Arpa Piemonte ieri l'allerta gialla riguardava il nord del Piemonte e la pianura settentrionale nella regione. La stessa previsione è per la giornata di oggi.