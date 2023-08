Piemonte, allerta gialla per temporali anche a Bardonecchia

Allerta gialla oggi per i temporali in gran parte del Piemonte. Nella mappa a rischio di "locali allagamenti e isolati fenomeni di versante", aggiornata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), rientra anche la Valle di Susa e quindi Bardonecchia, colpita ieri dalla frana e dall'esondazione di un torrente che ha creato gravi danni. "Oggi possibilità di temporali anche forti in sviluppo a ridosso dei rilievi o in arrivo dalla Francia con successivo transito sulle pianure - si legge nel bollettino di Arpa -. Ancora instabilità in serata e nella notte per l'ingresso di aria più fresca in quota. Allerta gialla per rischio idrogeologico su buona parte della regione fino alla notte odierna". Escluse dall'allerta gialla solo le valli Tanaro, Belbo, Bormida, a sud-est della regione.