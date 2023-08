Litigio e aggressione in strada, gravemente ferito a Torino

Un trentottenne senza fissa dimora è stato portato in ospedale, dove è considerato in pericolo di vita, dopo essere stato picchiato nel corso di una lite in strada. E' successo ieri sera a Torino in corso Vercelli, in zona Aurora. L'uomo, di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, secondo le testimonianze è stato colpito da due pugni al volto: è caduto e ha battuto la testa. L'aggressore si è dato alla fuga su un monopattino. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno verificando se gli impianti di videosorveglianza hanno raccolto immagini utili alle indagini. Il trentottenne perdeva sangue dalla ferita alla testa ed era in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di bevande alcoliche. Secondo i testimoni il litigio si era verificato per motivi futili.