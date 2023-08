Il Sinodo delle Chiese valdesi al via dal 20 agosto

Il Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi prende il via domenica 20 agosto a Torre Pellice (Torino). Si inizia con il corteo, dalla Casa valdese al tempio dove si tiene il culto di apertura previsto alle 15,30. La predicazione è affidata al pastore Sergio Manna. I lavori si svolgono dal 20 al 25 agosto. La consueta serata pubblica (lunedì 21 agosto alle 20,45 presso il tempio valdese di Torre Pellice) ha per titolo: "Oppressione, resilienza, trasformazione: donne nello spazio pubblico". Il Sinodo riunisce 180 delegati e delegate da tutta Italia. Fra i temi portanti di questo Sinodo 2023, l'impegno della Chiesa nella società, la fede, l'etica, il ruolo delle donne nei ministeri e nella vita politica, religiosa, sociale, culturale. In cantiere, un altro importante appuntamento su cui il Sinodo traccerà le linee di lavoro per l'anno a venire. "Il 2024 sarà infatti una tappa fondamentale per i valdesi, che celebreranno gli 850 anni della nascita, a Lione, del movimento di Pietro Valdo", sottolinea la nota diffusa dalla Fcei.