SANITÀ

Occhio alle amicizie (social). Doppio profilo per i medici

Cresce il numero di camici bianchi in rete, ma aumentano anche i rischi. Mantenere la giusta distanza nel rapporto con i pazienti e usare cautela nei post. E soprattutto non dare consigli clinici. Le raccomandazione nel decalogo degli Ordini professionali

Sui social sì, ma con e senza camice. E dosare col contagocce le amicizie, senza lasciare che i like crescano, a rotta di collo, come le liste d’attesa. I medici, come noto, scarseggiano ma non altrettanto le presenze di sempre più professionisti della sanità su Facebook, Istagram e altre piattaforme. Presenze che, per la Federazione nazionale degli Ordini dei medici presieduta da Filippo Anelli, richiedono se non una ferrea regolamentazione, certamente una sorta di decalogo cui attenersi il più possibile per evitare situazioni spiacevoli sia per il dottore sia per i pazienti, così come rischiosi fraintendimenti.

Da qui le indicazioni che partendo da Fnomceo arrivano ai camici bianchi in un periodo, come quello estivo, in cui i social s’ingolfano di immagini vacanziere, sbrigliando anche i più accorti e morigerati professionisti e riducendo quella distanza di sicurezza medico-paziente che, invece, a detta del gruppo di lavoro su Information and communications technology della federazione, è più che mai necessaria.

Quindi ai medici è caldamente consigliato di “prevedere, se possibile, l’apertura di due profili, uno personale e uno professionale”, così come tra le “Raccomandazioni sull’uso di social media, di sistemi di posta elettronica e di istant messaging nella professione medica e nella comunicazione meico-paziente”, viene richiamata l’importanza di “usare cautela nell’accettare le richieste di amicizia dei pazienti”.

E se la lunga pandemia, con la questione vaccinale che sui social ha trovato il terreno di uno scontro tra pro e contro con tutte le ben note conseguenze, “assicurarsi della validità scientifica dei contenuti diffusi attraverso i post e scrivere di salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla lotta alle fake news, diventa una postilla al giuramento di Ippocrate. Tra le indicazioni per i medici che utilizzano i social anche quella di “non suggerire cure, in termini generali, né tantomeno dare consigli clinici individuali. Rispettare sempre la privacy e l’anonimato dei pazienti, soprattutto nella discussione di casi clinici, e non diffondere dati sensibili”. Alcune di queste indicazioni sembrano superflue, ma se gli Ordini professionali hanno riteniuto di inserirle nel decalogo, evidentemente qualche caso in cui si è mescolato troppo l’amicizia in rete con il rapporto con i pazienti c’è.

I vertici di Fnomceo, nel rammentare le necessità di osservare una serie di regole, mettono in guardia di professionisti: “L’uso non appropriato di questi strumenti da parte dei medici li espone al rischio di compromettere il tradizionale rapporto medico-paziente e, nei casi più gravi, a quello di possibili azioni legali per non avere osservato, consapevolmente o inconsapevolmente, la privacy dei pazienti o per avere messo in discussione la reputazione o la professionalità di colleghi”.