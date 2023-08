Regione, sportello aiuta artigiani a partecipare a fiere

Uno sportello per aiutare gli artigiani piemontesi a promuovere la propria attività. E' aperto da oggi e si rivolge alle aziende artigiane della regione che vogliono richiedere un contributo per partecipare, fra il 16 ottobre e il 31 dicembre, a una tra le 136 fiere, di cui 24 in Piemonte, individuate dal bando. "Un'opportunità - sottolinea l'assessore all'Artigianato, Andrea Tronzano - che siamo sicuri sapranno cogliere gli artigiani per presentare al meglio le proprie creazioni in palcoscenici di valore e che permetteranno di diffondere la qualità dei nostri manufatti". Sono ammesse al finanziamento, per un totale di 675 mila euro, le spese sostenute con l'ente fiera e con l'eventuale allestitore esterno autorizzato e l'importo del contributo dev'essere compreso tra i 2 mila e i 5 mila euro. Fra le novità di questa edizione del bando, l'aumento della disponibilità finanziaria, più che raddoppiata rispetto al passato, una maggiore discrezionalità nello scegliere l'evento fieristico a cui partecipare e l'incremento del contributo singolo a favore dei richiedenti. Le domande vanno presentate esclusivamente tramite procedura informatica Findom, accessibile sul portale della Regione Piemonte.