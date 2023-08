Piemonte, misura da 35 milioni per incentivare imprenditoria

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la misura 'Attrazione e sviluppo nuovi investimenti' che avrà una dotazione totale di 35 milioni e il cui sportello sarà operativo dal 5 ottobre. Obiettivo, favorire l'incremento della propensione agli investimenti del sistema produttivo regionale. Due i bandi. Il primo, da 30 milioni, per incentivare investimenti di imprese non ancora attive in Piemonte, consolidare quelle già presenti, attrarre imprese piemontesi che hanno delocalizzato la produzione all'estero e incentivare interventi di riqualificazione dei siti produttivi dismessi. Il secondo, da 5 milioni, riguarda invece le Pmi e si pone di sostenere l'incremento occupazionale determinato dai progetti finanziati dal primo bando. Per l'assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano, la misura è "un ulteriore sostegno a favore delle imprese per aumentare innovazione, sviluppo e competitività. Crediamo nel nostro sistema produttivo e oltre ad aumentare la produttività siamo consapevoli che una misura di questo genere potrà incrementare l'occupazione nella nostra regione". Per entrambe le tipologie di interventi, infatti, sarà richiesto un incremento occupazionale minimo determinato in ragione della dimensione d'impresa. L'importo minimo degli investimenti non potrà essere inferiore a 150mila euro per le piccole imprese, 300mila per le medie, 750mila per le piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione e comunque non superiore a 3 milioni.