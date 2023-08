POLTRONE

Alessandria cambia il ragioniere, Zaccone verso i vertici Amag?

Lascia il dirigente delle Finanze di Palazzo Rosso. Al suo posto dovrebbe arrivare da Pinerolo Salvaia, già nel capoluogo mandrogno ai tempi della giunta Fabbio. Nel futuro di "Zac" forse un ruolo nella multiutility (il sindaco glielo aveva già proposto)

Cambio in vista per il titolare della “cassa” del Comune di Alessandria. Dopo parecchi anni a capo del settore Risorse finanziarie, Programmazione e Bilancio di Palazzo Rosso, Antonello Paolo Zaccone passa la mano. Il dirigente di lungo corso che ha lavorato con giunte di centrodestra e centrosinistra, avendo ricoperto all’epoca del sindaco di Forza Italia Piercarlo Fabbio anche il ruolo di assessore, sta per lasciare uno dei ruoli più importanti all’interno dell’amministrazione civica, guidata dal piddino Giorgio Abonante.

Fresco di pubblicazione è il bando per trovare un sostituto con la procedura della mobilità interna tra pubbliche amministrazioni. E già circola il nome di colui che, con molte probabilità, arriverà ad occuparsi del complesso problema di far quadrare i conti. Anzi, per meglio dire, tornerà. Roberto Salvaia, il dirigente di cui si vocifera come “erede” di Zaccone, attualmente riveste lo stesso ruolo nel Comune di Pinerolo, ma tra la fine del 2008 e il 2009, anche se per pochi mesi, fu a capo delle allora a dir poco disastrate finanze di Alessandria. Dopo la sua breve permanenza, il posto andò proprio a Zaccone, anch’egli protagonista di un abbandono del ruolo poi ripreso, su cui oggi si concentrano gli interrogativi circa il suo futuro professionale.

A Palazzo Rosso a lui afferiscono altre importanti competenze, ma il passaggio di consegne per quanto riguarda Finanze e Bilancio pare suggerire il rispolverare una neppur troppo vecchia ipotesi: l’approdo di Zaccone al vertice operativo di Amag, la multiutility che continua a navigare in acque agitate e che, dopo le dimissioni, dopo solo 5 mesi, dell’amministratore Claudio Biestro, vede ora su quella poltrona Emanuele Rava, Pd, in passato a capo di una partecipata di Amag, Alegas e alla presidenza Claudio Perissinotto, stessa area politica e molto vicino al mondo delle cooperative. Già quando Biestro, all’improvviso, si dimise, il sindaco Abonante avrebbe chiesto a Zaccone di assumere il suo ruolo, ma poi non se ne fece nulla. C’è ancora Amag, magari il posto da direttore generale, nel futuro del quasi ex ragionere capo?