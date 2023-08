Diritti: nel Torinese aumentano i Comuni con il Gep

Sono sempre di più i Comuni del torinese che si dotano di un Gep (Gender Equality Plan), uno strumento per promuovere la parità di genere nell'amministrazione. Tutti hanno risposto all'offerta della Città metropolitana di mettere a disposizione il suo Gep come modello per realizzarne uno proprio. A Torino e Nichelino si sono dunque aggiunte Albiano, Almese, Cambiano, Chiesanuova, Ivrea e Montanaro, mentre i Gep di Chieri e Strambino sono in corso di approvazione. "Già a partire dalla primavera del 2022 - ricorda la consigliera delegata alle politiche sociali e di parità, Valentina Cera - raccogliendo la proposta della Commissione Europea la Città metropolitana si è dotata di un proprio Gep. Ritengo che nei prossimi mesi altri Comuni si aggiungeranno e metteranno a punto il loro. La scelta della Commissione di legare l'accesso ai finanziamenti europei al possesso di un Gep non è un vincolo ma aprirà a un dialogo europeo ed internazionale sul tema dei diritti e della parità di genere". I temi individuati dal Gep metropolitano sono quelli delineati dall'Ue: cultura di genere nell'organizzazione e conciliazione della vita privata e lavorativa, equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali, parità di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera, integrazione della dimensione di genere nelle funzioni dei dipartimenti e delle direzioni della Città metropolitana, contrasto alle molestie e alla violenza di genere.