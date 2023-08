Osapp, su Vallette si valuti segnalazione a Corte Conti

"Turni massacranti" e situazioni su cui bisogna valutare una segnalazione alla Corte dei Conti. E' il contenuto di una lettera del sindacato di polizia penitenziaria Osapp inviata, fra gli altri, al presidente della Regione, Alberto Cirio, e al capo del Dap, Giovanni Russo, sulla situazione del carcere delle Vallette. Nella nota si parla di agenti che prestano servizio dalle ore 15 alle 7:10 del giorno successivo, a turni doppi, a turni pomeridiani seguiti da turni notturni, a personale impegnato fino alle 2:00 per poi riprendere il lavoro nel corso della stessa mattinata, di riposi settimanali concessi una volta ogni 15 o 20 giorni. L'Osapp chiede all'amministrazione penitenziaria l'invio di "non meno di 50 agenti in missione forfettaria" alle Vallette, dove "insistono ben cinque piantonamenti di detenuti in corsia (al repartino delle Molinette a fronte di circa 18 posti letto ne sono occupati solo 6) con l'impiego di circa 40-60 uomini al giorno e dove, all'interno di un padiglione detentivo, con la presenza di circa 450 detenuti restano ad espletare servizio solo due unità perché le altre vengono impiegate in altri servizi". "Riteniamo - è il testo della lettera - che queste condizioni di lavoro siano davvero pericolose per tutti, ma in modo particolare per la salute del personale che è gravemente messa a repentaglio ogni giorno. Senza sottacere gli inevitabili e consequenziali gravi rischi per la sicurezza interna ed esterna". L'Osapp chiede di svolgere delle verifiche "sul fatto che non vengono occupati i posti liberi al Repartino le Molinette di Torino". "Qualora si dovesse configurare uno sperpero di danaro pubblico - prosegue la lettera - in ordine all'impiego a dir poco anomalo di numerose unità di Polizia Penitenziaria Maschile e Femminile per i piantonamenti nelle corsie ospedaliere segnaleremo il tutto con urgenza e senza indugio alla Procura Regionale della Corte dei Conti".