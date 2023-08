ECONOMIA DOMESTICA

Bonus bollette, verso la proroga. Pichetto assicura un inverno al caldo

Il ministro dell'Ambiente è ottimista: "Sicuramente possiamo guardare con maggiore serenità rispetto allo scorso anno". Costi sotto controllo e diversificazione delle fonti energetiche. La nostra dipendenza dalla Russia è "quasi azzerata"

Bollette sotto controllo e termosifoni accesi. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin prevede un inverno più tranquillo del precedente, grazie alla diversificazione delle fonti energetiche e promette ulteriori bonus per le bollette. “Sicuramente possiamo guardare al prossimo inverno con maggiore serenità rispetto allo scorso anno”, ha detto in un’intervista al Messaggero. Oggi “possiamo parlare di dipendenza quasi azzerata” dalla Russia.

Oltre a Piombino, “nel 2024 sarà pronto il rigassificatore di Ravenna e stiamo programmando l’entrata in funzione o la costruzione di nuovi impianti”, annuncia il ministro piemontese. Sulle trivellazioni in Adriatico “stare fermi sarebbe stato sbagliato due volte – ha proseguito Pichetto Fratin – dato che gli stessi giacimenti continuavano a essere sfruttati da altri paesi come ad esempio la Croazia”. Il Piano Mattei “consentirà di fare dell’Italia l’hub energetico del Mediterraneo”, ha aggiunto. I bonus per le bollette hanno rappresentato “uno sforzo economico imponente che porteremo avanti”, assicura il ministro. Pochi giorni fa, afferma, è stato inoltre istituito “un Fondo nazionale per il reddito energetico destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo”, il cui obiettivo “è consentire l'accesso agevolato all’energia rinnovabile per persone che appartengono a nuclei familiari con Isee inferiore ai quindicimila euro o a trentamila, avendo almeno quattro figli a carico”.