Controlli nei locali a Torino, multe per 7mila euro

Multe per circa settemila euro ad alcuni locali pubblici sono l'esito dei controlli svolti ieri a Torino dalla polizia di Stato, in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e Asl, nella zona di San Secondo. Nel corso della perlustrazione sono state identificate 118 persone; a un tunisino è stato notificato un foglio di via con divieto di ritorno per tre anni ad Alassio (Savona) per la pericolosità sociale manifestata dallo stesso nella cittadina ligure, mentre per un egiziano irregolare è stato emesso un provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Le multe sono scattate per carenze igenico-sanitarie e alimenti scaduti. Uno dei locali è stato chiuso. Uno dei titolari è stato segnalato all'Ispettorato del lavoro per la presenza di un addetto alle cucine impiegato in nero.