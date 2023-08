LAW & ORDER

Giro di vite sulle okkupazioni

Ricognizione degli alloggi occupati e censimento delle persone presenti: la direttiva del ministro Piantedosi per prevenire e combattere il fenomeno. A Torino e nella sua area metropolitana sono 213 gli stabili abitati illegalmente. E poi ci sono i centri sociali

Una ricognizione degli immobili in condizione di abbandono, misure volte a prevenire nuove occupazioni abusive, censimento delle persone presenti negli stabili già occupati. Il tutto con l’obiettivo di “procedere alla liberazione degli stessi e adottare le misure di tutela che si rendessero necessarie”. La road map è inserita nella direttiva che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inviato ai prefetti d’Italia per porre un freno a un fenomeno sempre più diffuso.

Nella direttiva del ministro Piantedosi viene anche evidenziato come, avvalendosi delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, i comuni capoluogo di città metropolitana potranno realizzare ogni misura necessaria per mettere in sicurezza gli edifici. Nell’area metropolitana di Torino gli immobili occupati abusivamente sono 213 di cui 203 nel capoluogo. Il dato regionale parla di circa trecento alloggi, a dimostrazione di come il fenomeno sia particolarmente concentrato nel capoluogo. A questi si aggiungono i centri sociali, anch’essi dediti per natura all’occupazione abusiva: da Askatasuna al Gabrio, da El Paso al Csa Murazzi fino all’Osa Lingotto, l’unico appartenente all’area della destra sociale.

In base alla direttiva del ministro Piantedosi entro il 30 settembre le prefetture dovranno effettuare un monitoraggio strutturato degli immobili occupati abusivamente, trasmettendo i dati al Ministero dell’Interno. “Il rispetto della cultura della legalità – afferma il presidente dell’Atc di Torino Emilio Bolla – è fondamentale per lo sviluppo di una convivenza civile e democratica. Tutti i cittadini hanno il diritto di vivere in sicurezza, soprattutto coloro che si trovano in situazioni di maggior fragilità”.