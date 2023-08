CORONAVIRUS

Riecco il Covid ma niente allarmi. Di Perri: "Sappiamo conviverci"

Salgono i contagi. Varianti sempre meno aggressive però ancora in grado di provocare gravi conseguenze su soggetti deboli. Dall'autunno la campagna di vaccinazione mirata per anziani e immunodepressi, insieme all'antinfluenzale. Intervista all'infettivologo

L’ultima variante l’hanno ribattezzata Pyrola, prendendo il nome di un asteroide. Ma l’impatto del Covid alla sua ennesima mutazione non pare destare allarme, come ormai accade da tempo e più precisamente dopo la campagna vaccinale. Allarme no, ma motivata e attenta preoccupazione sì. Gli ultimi dati riferiti al Piemonte, una delle regioni con il maggior numero di anziani e dunque con una parte consistente della popolazione a più alto rischio, segnano un andamento crescente dei casi con una media giornaliera di 56 contagi, anche se la non gravità dei casi è confermata dall’assenza di ricoverati in terapia intensiva e un’occupazione di letti in reparti ordinari che non supera l’1%. Decisamente bassi, però, anche i numeri delle vaccinazioni: negli ultimi sette giorni sono state vaccinate 22 persone, di cui 7 con la prima dose, 3 con la seconda, 4 con la terza, 2 con la quarta e 6 con la quinta.

Numeri che negli auspici delle autorità sanitarie e degli infettivologi dovranno crescere notevolmente in autunno quando partirà la campagna vaccinale che vedrà associata l’immunizzazione contro il Covid a quella tradizionale contro l’influenza. “In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24 – si legge nelle circolare diramata pochi giorni fa dal ministero della Salute – è previsto l’avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti Covid-19”.

Il nome, campagna vaccinale, è lo stesso, ma la platea e la conseguente macchina organizzativa saranno lontane dalle immagini che rimandano a quando, finalmente, ad arginare una pandemia che fece più morti di una guerra arrivarono finalmente le fiale. In Piemonte il primo a scoprire l’avambraccio quel 27 dicembre del 2020 era stato Giovanni Di Perri, direttore delle Malattie Infettive all’Amedeo di Savoia. “Il più bel regalo di Natale”, definì quell’iniezione. Più di due e anni e mezzo dopo il consuntivo, provvisorio, in Piemonte vede somministrate complessivamente 10.898.387 dosi, di cui 3.346.778 come seconde, 2.965.381 come terze, 817.001 come quarte, 162.010 come quinte.

Professor Di Perri, domanda diretta: c’è ancora bisogno di vaccinarsi contro il Covid?

“Siamo uscita dalla campagna vaccinale intesa come operazione massiva che mira alla protezioni individuale e a quella collettiva. Adesso ci troviamo in una situazione che potremmo definire fisiologica, dove l’infezione da Covid ormai è l’infezione degli immunodepressi, definizione molto ampia soprattutto in un Paese come l’Italia e in una regione come il Piemonte con una popolazione molto anziana. Molti anziani, molti pazienti che hanno patologie, dal diabete alla cardiopatie ai problemi respiratori, così come gli oncologici. In tutti questi casi il vaccino è estremamente necessario”.

Il virus è mutato molte volte perdendo la sua aggressività. Merito delle vaccinazioni di massa?

“Sicuramente. Oggi però si può ancora morire a causa del Covid, anche senza polmonite, ma con uno scompenso acuto dovuto a una condizione già precaria. Il quarantenne sano che finisce in terapia intensiva per il Covid non esiste più. Di fronte a questo quadro ritengo che le prescrizioni del vaccino ricalcheranno quelle già adottate per l’antinfluenzale”.

Quindi soggetti a rischio e sopra una fascia d’età. Si parla di ultrasessantenni, concorda?

“Credo intorno ai 65 anni, non oltre”.

Due vaccini nella stessa seduta, nessuna controindicazione?

“Assolutamente no”.

Quando ritiene incominceranno le vaccinazioni?

"Direi da ottobre, anche qui ricalcando il modello antinfluenzale".

Condivide la critica all’abbassamento del monitoraggio mosso da alcuni epidemiologi, oppure ritiene che ci sia ancora una giusta attenzione al virus?

“L’attenzione si deve spostare a un’iniziativa di salute pubblica com’è stata la lunga campagna vaccinale di massa, a qualcosa di individuale”.

Ancora valide precauzioni che abbiamo imparato a conoscere nel corso della pandemia?

“In alcuni casi sì. Nei periodi critici osservare attenzioni nei confronti dei soggetti fragili, anche in famiglia”.

Pur con tutti gli scongiuri del caso, è ipotizzabile una variante aggressiva?

“Sarebbe contro ogni previsione biologicamente plausibile. Il virus sta tra di noi se ci fa meno male”.