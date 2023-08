OBITUARY

Addio al "capitano coraggioso" Colaninno

Era uno dei più importanti imprenditori italiani, aveva 80 anni. Inizio di carriera in Olivetti, poi alla testa della cordata per l'acquisto di Telecom: la "madre di tutte le privatizzazioni" sotto l'occhio benevolo di D'Alema. Il tentato (e mancato) salvataggio di Alitalia

È morto Roberto Colaninno. L’imprenditore mantovano aveva 80 anni. Dopo gli esordi nel 1969 alla Fiaam e la carriera all’Olivetti, il suo nome è legato soprattutto alla scalata alla Telecom del 1999 e al rilancio della Piaggio. Colaninno iniziò la sua carriera in Fiaam Filter, azienda italiana di componenti per auto con sede a Mantova. Nel 1981 fondò Sogefi, società di componentistica meccanica, entrata poi nell’orbita della Cir di Carlo De Benedetti. Nel 1995 diventò amministratore delegato di Olivetti, allora in fase di profonda crisi. Dopo la vendita per oltre 7 miliardi di euro di Omnitel alla tedesca Mannesmann, nel 1999 proprio con Olivetti Colaninno diede l’assalto a Telecom.

Alla guida dei “capitani coraggiosi”, guardati con benevolenza dall’allora presidente del Consiglio Massimo D’Alema, nella primavera del 1999 riuscì nella “madre di tutte le scalate” conquistando Telecom Italia privatizzata un paio d’anni prima. Il “nocciolino duro”, composto dall’Ifil degli Agnelli e dalle principali banche italiane, si rivelò fragilissimo e anche gli investitori istituzionali preferirono l’offerta cash (tutta a debito) della cordata di Colaninno, Emilio Gnutti e degli altri bresciani. Pochissimi ricordano che proprio in quei giorni si faceva un gran parlare di un matrimonio tra la stessa Telecom e la spagnola Telefonica. La proposta era giunta sulla scrivania di Franco Bernabé, ad di Telecom, che era in trincea e cercava soluzioni per evitare che l’azienda cambiasse padrone. L’opa totalitaria su Telecom fu la più grande operazione di leveraged buyout mai realizzata in Italia e una delle più rilevanti a livello internazionale. L’opa si concluse con un successo. Nei successivi due anni Telecom si rafforza notevolmente a livello internazionale ed estende i settori d’attività, dalla telefonia fissa alla mobile, da Internet alla televisione, dalle comunicazioni satellitari ai sistemi informatici. Finendo per aumentare il già alto livello di debiti dell’Olivetti e per caricare di debiti anche la Telecom. Nel luglio 2001 Colaninno si dimette perché in contrasto con l’azionista Bell, di cui non era socio, sulla decisione di vendere Telecom a Marco Tronchetti Provera (Pirelli) e sulle strategie finanziarie di Bell rispetto a Telecom.

Nel 2008 per Colaninno c’è anche l’impegno in Cai, la Compagnia Aerea Italiana chiamata a salvare Alitalia e con il gruppo Immsi è tra i soci fondatori della nuova società che acquisisce le compagnie aeree Alitalia e Airone. Anche in questo caso, il successivo cambio di proprietà non gli ha permesso di portare a compimento il suo piano di rilancio che aveva previsto per Alitalia, archiviando così un altro dei capitoli della storia travagliata della compagnia di bandiera.

Era sposato, con due figli entrambi imprenditori: il primogenito Matteo, è deputato dal 2008 nelle file del Partito Democratico e dal 2019 in Italia Viva, il secondogenito Michele è amministratore delegato e direttore generale di Immsi, la finanziaria di famiglia. Roberto Colaninno, ragioniere, era presidente di Immsi e Piaggio ed era membro del cda di Alitalia.