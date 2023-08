Codacons: "Prezzi record benzina, meritano il premio Attila"

Il Codacons punta il dito contro i casi di prezzi dei carburanti "superiori del 30/35% rispetto alle medie nazionali e regionali" e lancia una provocazione: "L'assegnazione del premio Attila, come 'nemico dei consumatori', alla società che gestisce un benzinaio sull'autostrada A8 Milano-Varese che in questi giorni ha raggiunto il picco massimo rispetto al prezzo praticato al pubblico: nell'ultima rilevazione segnalata 2,722 euro al litro per la benzina e 2,612 per il gasolio, entrambi in modalità self service". L'associazione di consumatori segnala che "prezzi-record si trovano ovunque: come in Piemonte, dove il prezzo più alto in modalità servito di questi giorni è stato di 2,648 € (A21 Torino-Piacenza, dati del 14/8), e ora è a 2,439 € sulla A31 Torino-Bardonecchia. Oppure in Umbria (2,499 € il servito sull'A1 Milano-Napoli) e in Trentino (2,479 €, sempre per il servito, sull'A22 Brennero-Modena, in direzione Bolzano). Idem per il self-service: spiccano in proposito i 2,244 € del Friuli (Autostrada A4 Venezia-Trieste)". E "rileva come, anche in questi casi, si confermi l'inutilità della soluzione individuata dal Governo" e in particolare "l'assenza di misure specifiche da parte dell'esecutivo sul fronte delle autostrade".