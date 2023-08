C'era una volta Saint-Vincent

Quando c’era il convegno di Saint-Vincent… Potrebbe essere l’incipit di un mondo che fu. E, in effetti, si può definire effettivamente così. C’è stato un tempo, e neanche molti anni fa, in cui i convegni di corrente della Dc dettavano l’agenda della politica italiana. A cominciare da quello principale – e non solo perché confinante con il Piemonte – che era il tradizionale “convegno di studi” di Saint-Vincent presso l’Hotel Billia.

Un convegno organizzato, e dominato, dalla presenza di Carlo Donat-Cattin e della sua corrente, la sinistra sociale della Dc di Forze Nuove. Ma, soprattutto, un convegno – di 3/4 giorni – che si caratterizzava per la levatura del dibattito, per l’autorevolezza degli interlocutori e, in ultimo, per la forza e la profondità delle proposte che emergevano. Il tutto, è bene non dimenticarlo, organizzati da una corrente che aveva un peso che si aggirava sul 6-8% dei consensi all’interno della Dc ma che aveva la capacità di imporsi all’attenzione del dibattito politico concentrando su di sé una straordinaria attenzione mediatica. E questo era anche il segreto di Donat-Cattin perché il convegno veniva preparato e pianificato dalla seconda metà di agosto e anticipato con alcune, e calibrate, interviste prima della sua celebrazione, verso fine settembre.

Ora, Saint-Vincent non era l’unico convegno nazionale delle correnti della Dc organizzato nella fase autunnale. C’erano quelli della sinistra di De Mita e di Martinazzoli a Lavarone e Chianciano; la kermesse dei moderati a Sirmione e, soprattutto, una miriade di convegni regionali e interregionali organizzati dalle varie correnti. A cui si aggiungevano altri momenti di confronto di altri partiti. Anche se di minor richiamo politico. E questo perché nel Pci dominava il “centralismo democratico” che impediva un pluralismo politico e culturale pubblico; nei partiti laicisti il peso elettorale era troppo esiguo per diventare un fatto politico nazionale e i socialisti, seppur caratterizzati da una vivace e robusta articolazione correntizia, non avevano quella tradizione organizzativa.

Certo, esaurita quella stagione – che resta, tuttavia, un momento storico di straordinaria nobiltà della politica e dei suoi strumenti, cioè i partiti – noi assistiamo da tempo ad altre costanti e ad altre abitudini. E cioè, con l’affermazione dei “partiti personali” e “del capo”; con l’irrompere del populismo antipolitico, qualunquista e demagogico; con l’azzeramento delle culture politiche sostituite dagli slogan e dalla sola propaganda, tutto ciò che caratterizzava quei momenti “alti” della politica italiana sono stati sacrificati sull’altare del “nulla della politica”, per dirla con una felice espressione di Mino Martinazzoli della metà degli anni Duemila. Una politica che rifugge da quegli approfondimenti, da quelle analisi e, soprattutto, dalla capacità di saper indicare linee guida per il futuro frutto e conseguenza di una sapiente ed intelligente lettura delle dinamiche della società. Certo, anche in quei tempi non mancavano i tatticismi, le furbizie e gli accomodamenti. Ma è indubbio che di fronte a vere e riconosciute leadership politiche c’era quasi l’obbligo morale e il dovere civico di confrontarsi e di approfondire gli argomenti che venivano posti all’attenzione della pubblica opinione.

Qualcuno, adesso, potrebbe lamentarsi ed evidenziare che con questi ricordi si rischia anche e soprattutto di cadere in una banale regressione nostalgica. Può anche darsi. Ma un dato è certo, al di là dello scorrere rapido delle fasi storiche e del cambiamento, altrettanto veloce, delle vicende politiche italiane. E cioè, o la politica è in grado di recuperare quella tensione morale e quella capacità di analisi oppure, piaccia o non piaccia, dovremo continuare ad assistere al progressivo ed irreversibile decadimento della politica stessa. E dove, di conseguenza, sono destinate a prevalere e ad imporsi alcune derive radicalmente antipolitiche: ovvero, il populismo, il trasformismo e l’improvvisazione. Per questo, proprio ricordando le esperienze di Saint-Vincent e di molti altri convegni delle correnti della Dc del passato, può innescarsi la scintilla per una nuova “ripartenza” della politica e dei suoi strumenti principali, i partiti. Al netto, purtroppo, della assenza di “quei” partiti, di “quelle” culture politiche e, soprattutto, di “quei” leader e statisti.