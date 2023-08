Salute: affetta da malattia coronarica salvata da Cardiodonna

Una donna di 41 anni, che è stata curata per molti anni come asmatica ma che in realtà soffriva di una grave malattia coronarica, è stata salvata grazie al Centro Cardiodonna dell'ospedale Mauriziano di Torino con un coronarografia con intervento di angioplastica. La paziente, diabetica e dislipidemica, lamentava una mancanza di respiro che era peggiorata a tal punto da impedirle il riposo notturno e costringerla a stare seduta di notte. Eppure alla visita pneumologica non era risultato nulla ed era stata invitata a dimagrire. Invece la visita all'ospedale Mauriziano, nell'ambito del progetto CardioDonna, ha evidenziato sia alterazioni elettrocardiografiche sia una severa disfunzione cardiaca con una frazione di eiezione all'ecocardiogramma del 25%. La grave malattia coronarica è stata giudicata non trattabile chirurgicamente per l'esile calibro delle coronarie, diffusamente e criticamente malate. La coronarografia salvavita è stata effettuata ieri dalla dottoressa Tiziana Claudia Aranzulla con un'équipe completamente al femminile. La dottoressa Aranzulla ha eseguito un'angioplastica con impianto di tre stent sull'arteria discendente anteriore, l'arteria principale del cuore. Il Centro di cardiologhe donne è dedicato alle pazienti e alle loro cardiopatie. Offre un percorso specificamente dedicato alle giovani donne in età fertile nella fascia di età dai 30 ai 50 anni ed è gestito tutto al femminile.