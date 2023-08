Colpisce uomo con una sprangata in testa, denunciato a Rivoli

Un uomo di 52 anni, di Rivoli, disoccupato, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Torino per avere colpito con una spranga un operaio di 51 anni, incensurato. L'aggressione ieri sera a Rivoli, in corso Francia. Il ferito è stato curato all'ospedale di Rivoli per un trauma cranico e una ferita lacerto contusa alla fronte, la prognosi è di 8 giorni. L'aggressore, ieri sera, si era presentato al commissariato in via Tirreno a Torino, confessando di avere colpito l'operaio.