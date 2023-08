Migranti: Bravo (Siulp), contro emergenza task force dedicata

L'immigrazione "è un problema che preoccupa sempre di più anche i cittadini della provincia di Torino, nonostante l'impegno continuo e gravoso delle forze dell'ordine. Ondate migratorie senza fine e centri di accoglienza fuori controllo, riflettono anni ed anni di politiche migratorie completamente sbagliate". Lo afferma, in una nota, il segretario generale provinciale del Siulp, Eugenio Bravo. Il sindacalista indica quattro punti per affrontare l'emergenza: creare "una task force della polizia di Stato di centinaia di poliziotti che operano a livello nazionale, dedicati esclusivamente al rintraccio, scorte e quindi alle espulsioni degli extracomunitari irregolari e di coloro che hanno commesso reati"; "moltiplicare le Commissioni Territoriali prefettizie affinché giudichino velocemente il diritto degli extracomunitari alla Protezione Internazionale. Una valutazione che dovrebbe impiegare al massimo due mesi di tempo". Un terzo punto indicato da Eugenio Bravo riguarda i ricorsi al Tribunale sul diniego alla Protezione Internazionale: "non dovrebbero accogliere la sospensiva al rimpatrio - dice il sindacalista - ma dovrebbero poter giudicare sul ricorso con l'extracomunitario che si trova già nel suo paese in attesa di sentenza.". E, infine, procedere all'immediato 'riaccompagnamento' utilizzando l'istituto del respingimento degli extracomunitari che sbarcano nelle coste italiane la cui nazionalità è facilmente riconoscibile utilizzando i Consolati che dovrebbero trovarsi nelle prossimità dello sbarco. Naturalmente, occorrerebbero uomini per le scorte e mezzi per potere attuare tali respingimenti" "Senza queste quattro condizioni fondamentali parlare di controllo dei flussi migratori è un palliativo se non una pia illusione, conclude Bravo.