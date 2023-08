Caldo: ondata forte e prolungata al Centro-Nord

Un'ondata di caldo "forte e prolungata" lungo tutta la colonna della massa d'aria proveniente dall'Africa, che tocca le città con punte fino a 38-39 gradi ma che arriva fino sulle vette dove la risalita in quota dello zero termico "è il parametro oggettivo del riscaldamento. Il picco domani alle 12.00 sulle Alpi a 5.180 metri di altezza, più in alto del valore dei 5mila metri sfiorati lo scorso anno. Mentre ci saranno +1 o +2 gradi in cima al Monte Bianco, valori che si raggiunsero 20 anni fa nella fatidica estate del 2003". Questa l'analisi del fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò sottolineando che la caratteristica di questa ondata non sono tanto le temperature "anche se molto elevate per la stagione per l'area interessata del Centro-Nord Italia", quanto la durata, almeno 5 giorni di fila. "Avremo Bologna con 5 giorni fino a 39 gradi, come Ferrara e anche Firenze. Da rilevare la temperatura a Torino tra 37 e 39, estremamente elevata per il capoluogo piemontese. Anche Milano arriverà a sfiorare i 38 mentre Roma non raggiungerà i picchi oltre i 40, si manterrà tra 37 e 38 ma anche qui è la durata che conta". Fino a sabato, infatti, afferma Sanò, "la situazione non dovrebbe subire grandi variazioni" nell'area colpita dall'ondata. Caldo anche lungo le località costiere che non potranno beneficiare della brezza marina "per via del riscaldamento del mare". Non mancherà il caldo al Sud "ma qui le temperature saranno intorno ai 38 gradi, elevate ma abbastanza 'normali' in questo periodo", conclude Sanò.