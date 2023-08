Sanità: spazi gioco per bimbi nelle Asl, via a bando Regione

Un bando da 3 milioni e mezzo di euro per attivare, in Piemonte, servizi per la prima infanzia nelle Asl e negli ospedali. L'intervento finanzia l'apertura e il mantenimento di uno o più servizi educativi per l'infanzia tra nidi d'infanzia, micro nidi, centri di custodia oraria (baby parking), spazi gioco, ludoteche. L'iniziativa è dell'assessore regionale alla famiglia, Chiara Caucino. "Con questo provvedimento, che reputo a suo modo rivoluzionario, il Piemonte conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che favoriscano la conciliazione tra vita professionale e familiare, contribuendo al benessere delle famiglie e alla crescita del tessuto sociale ed economico del territorio", dichiara. "I servizi - informa una nota dell'Assessorato - costituiscono un importante strumento per agevolare i genitori lavoratori nelle aziende sanitarie pubbliche piemontesi, consentendo loro di conciliare le esigenze professionali con quelle familiari. Possono essere anche aperti agli utenti, fornendo loro un'opportunità preziosa durante le visite mediche o gli esami". "Ciascuna domanda - prosegue il comunicato - può ottenere un finanziamento che varia da 200 mila a 250 mila euro, consentendo alle aziende di sviluppare progetti adeguati alle proprie esigenze e alla dimensione dell'utenza. Le aziende interessate, che sono già state tempestivamente avvisate dalla stessa Caucino via email, dovranno presentare la propria domanda attraverso l'invio di una Pec entro il 9 ottobre 2023".