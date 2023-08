Torino: Confesercenti, rientro disastroso per i commercianti

Dai provvedimenti su trasporti e viabilità "si prepara un rientro dalle ferie disastroso per i commercianti torinesi ma anche per i cittadini". Lo sostiene Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino e Piemonte. "Blocco degli Euro5 diesel, strisce gialloblù e aumento dei ticket per i parcheggi e i mezzi pubblic" danno "un altro duro colpo a negozi, bar e ristoranti. Comune e Regione ci riflettano: non è questo il momento. Davvero - prosegue Banchieri - si può pensare che ambulanti e agenti di commercio, per cui l'auto è strumento essenziale di lavoro, siano in grado in un periodo come questo di sostituire i loro Euro5? Ma questo vale anche per i tanti cittadini nelle stesse condizioni, che dovrebbero affrontare la spesa per cambiare l'auto quando già sono alle prese con bollette, mutui e inflazione. A quegli stessi cittadini si chiede poi di pagare di più i parcheggi o il biglietto per autobus e metro, con buona pace del mezzo pubblico come alternativa all'auto". Quanto alle strisce gialloblù, per i residenti "faranno perdere clientela ai ristoranti del centro: se trovare parcheggio sarà sempre più difficile, si scoraggiano le persone a spostarsi verso quelle zone Chiederemo a breve un incontro a Regione e Comune", conclude il presidente di Confesercenti.