Smog: Confartigianato, blocco euro 5 iniquo lockdown ambientale

"Un provvedimento iniquo e anti-imprenditoriale". Così il presidente di Confartigianato Torino, Dino De Santis, definisce "il blocco dei veicoli più inquinanti in vigore dal 15 settembre, ora anche esteso ai diesel Euro 5". "Iniquo, - spiega De Santis - perché penalizza le famiglie che non possono permettersi di sostituire l'auto. Anti-imprenditoriale, perché si fa finta di non sapere che il divieto di circolazione non si limita a penalizzare chi usa l'auto per recarsi al lavoro, ma impedisce di lavorare a tutti coloro, a cominciare dagli artigiani-per i quali il furgone non è un mezzo per spostarsi ma è un vero e proprio strumento di lavoro per raggiungere i clienti". Per il presidente di Confartigianato Torino per le micro-imprese si profila "un vero e proprio lockdown imposto per ragioni non sanitarie ma ambientali. Un ulteriore colpo assestato ad un settore che dopo aver pagato un duro prezzo durante la pandemia ora si trova a fare i conti con le conseguenze dell'inflazione" "Ancora una volta - proseGue de Santis - dobbiamo prendere atto dell'incapacità di varare misure strutturali per contrastare l'inquinamento, a cominciare da interventi capillari e seri su caldaie, stufe a bio massa, impianti termici vari. Ancora una volta a fronte delle prescrizioni dell'Unione europea si preferisce ricorrere alla soluzione più facile, ovvero impedire alle persone e alle imprese di spostarsi. Ma la cosa più sconcertante è che non si siano ancora previsti incentivi per la rottamazione, indispensabili per aiutare famiglie e artigiani ma anche l'intero settore dell'automotive: aspettiamo un intervento urgente da parte della Regione Piemonte".