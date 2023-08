Bardonecchia, 10 giorni dopo il "punto" in un incontro pubblico

A una settimana dall'esondazione del torrente Frejus, che ha trascinato in una parte della città fango e detriti, a Bardonecchia proseguono gli interventi per riportare la situazione della cittadina alla normalità, Gran parte delle attività e dei servizi sono stati ripristinati, ribadisce l'amministrazione comunale che per mercoledì 23 agosto ha organizzato un incontro per fare un primo punto su quanto è successo il 13 agosto scorso. L'appuntamento, dal titolo, "Bardonecchia. L'evento del 13 agosto. Prime considerazioni", si terrà, alle 17.30, alla Base Logistico Addestrativa di viale Bramafam 60. Interverranno il sindaco Chiara Rossetti, il direttore del Consorzio Forestale Alta Val Susa Alberto Dotta, il Capo Stazione del Soccorso Alpino di Bardonecchia Carlo Rossetti e il presidente dell'Uncem Marco Bussone. Dal 14 al 20 agosto a Bardonecchia sono stati impiegati 180 volontari del coordinamento territoriale di Protezione civile di Torino: oltre a operare con i mezzi meccanici hanno svuotato dal fango cantine e garage. "Nonostante fossimo in un periodo vacanziero e a cavallo della festività di Ferragosto, i nostri volontari si sono attivati immediatamente e stanno operando con molta professionalità dai primi momenti dell'emergenza - spiega il presidente del Coordinamento Territoriale Leonardo Capuano - desidero ringraziare tutte le nostre volontarie e volontari che hanno dato la loro disponibilità, rinunciando anche a dei momenti di riposo estivo. Un ringraziamento anche ai colleghi degli AIB (antincendi boschivi) e degli ANC (Associazione nazionale carabinieri, ndr) con i quali facciamo squadra in ogni evento emergenziale".