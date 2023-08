Confindustria, oggi la giornata mondiale dell'imprenditore

Confindustria ricorda, con una frase del presidente Carlo Bonomi, che "oggi ricorre la 'giornata mondiale dell'imprenditore' che esalta il ruolo dell'impresa come motore di innovazione, energia ed entusiasmo". La frase scelta è stata estrapolata dalla relazione del leader degli industriali all'assemblea di Confindustria dello scorso settembre: "Non siamo quelli che hanno sempre ragione ma siamo quelli che non si arrendono mai". Su Twitter sottolineano il valore simbolico del World Entrapreuners Day diverse associazioni del sistema associativo di via dell'Astronomia, come l'Unione Industriali Torino che mette in evidenza il ruolo dell'associazione "da sempre al fianco di chi fa impresa" ed il "coraggio e la determinazione" nel portare la cultura d'impresa nel mondo.