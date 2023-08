Furti nelle case, uomo arrestato da carabinieri nel Torinese

I carabinieri di Cuorgnè hanno arrestato un uomo di 46 anni per alcuni furti nelle case e rapine commessi tra giugno e luglio nel territorio dell'alto Canavese. I militari dell'Arma, dagli elementi raccolti dalle denunce presentate dalle vittime e attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno raccolto numerosi indizi di colpevolezza nei confronti del 46enne, già sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Mathi. L'uomo, per gli spostamenti, utilizzava una moto con targa contraffatta e guidava senza patente in quanto mai conseguita. In un'occasione, sorpreso dal proprietario di casa mentre tentava di un furto, si è garantito la fuga minacciando di morte quest'ultimo. Ora è stato portato in carcere a Ivrea.