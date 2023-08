LA SACRA RUOTA

Tante "carrette" sulle strade italiane

L'età media delle auto è di 11 anni e 6 mesi, cresciuta del 28% dal 2016. Un parco circolante meno sicuro e più dispendioso sotto il profilo dei consumi. Ma anche l'assicurazione è un salasso, Insomma, vuoi vedere che ha ragione Briatore?

È aumentata del 28% in 7 anni l’età media del parco auto italiano, con sensibili incrementi di prezzo per le polizze assicurative. Il dato emerge da un’indagine del comparatore di prezzi Facile.it su un campione di oltre 2,5 milioni di preventivi raccolti tra il 2016 e il 2023. Una situazione che era balzata agli occhi di Flavio Briatore che in un video post ferragostano di qualche giorno fa aveva rilevato come sulle strade italiane si vedessero poche auto italiane, per non dire di qualche sempre più sparuta vettura nostrana: “La Fiat non esiste più, non ci sono macchine, se non qualche vecchia carretta di vent’anni fa… Vedi solo Mercedes, Audi, Dacia…”. E ancora: “Non capisco come mai. Notavamo questo. Non ci sono più macchine italiane. Sembra che la produzione Fiat… A parte che non hanno modelli, credo che il modello di punta sia la Panda”

Nei primi 6 mesi dell’anno l’età media delle auto italiane è risultata essere pari a 11 anni e 7 mesi: il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, il 16% in più sul 2021 e il 28% rispetto al primo semestre del 2016, quando registrava un’età di poco superiore ai 9 anni. Vetture che “di anno in anno diventano sempre più vecchie e, inevitabilmente, meno sicure e più dispendiose dal punto di vista dei consumi”. Ma non solo. Infatti, c’è una relazione tra costo della polizza Rc auto e l’anzianità della vettura. A parità di condizioni, un veicolo con un’età media di 10 anni paga circa 201 euro, che salgono a 251 euro se gli anni sono 11 e raggiunge i 306 euro se ha 14 anni.

Osservando i dati, quindi, è ben visibile come le vetture che circolano sulle nostre strade siano – di anno in anno – sempre più vecchie e, inevitabilmente, meno sicure e più dispendiose dal punto di vista dei consumi.

Quali sono le città con i veicoli più vecchi? E quali, invece, quelle con i più recenti? Secondo l’analisi è Nuoro la provincia della Penisola con le auto più datate; qui, nel primo semestre 2023, l’età media delle vetture era di poco superiore ai 14 anni e 9 mesi, dati alla mano, il 27,6% in più rispetto a quanto rilevato a livello nazionale. Seguono Enna (14 anni e 5 mesi) e Barletta-Andria-Trani, dove – nel periodo analizzato – le auto avevano mediamente appena meno di 14 anni. Chiudono la top five, a brevissima distanza, Agrigento (13 anni e 9 mesi) e Matera (13 anni e 7 mesi). Sul versante opposto della graduatoria nazionale, invece, è interessante notare come ai primi posti si posizionino ben cinque province toscane. Prato è risultata essere la zona del Belpaese con la minore età media dell’auto dal momento che, tra gennaio e giugno 2023, i veicoli di questa provincia avevano mediamente poco più di 9 anni e 10 mesi, il 14,7% in meno rispetto a quanto rilevato in Italia. Seguono Massa-Carrara (10 anni e 2 mesi), staccata di un soffio, Pisa (10 anni e 3 mesi), e – a pari merito – Firenze e Livorno, province dove nei primi sei mesi dell’anno l’età media dei veicoli a quattro ruote era di quasi 10 anni e 5 mesi. La prima città non toscana che compare in classifica è Milano, con un valore medio di poco inferiore ai 10 anni e 6 mesi.

Come abbiamo detto esiste una relazione tra costo della polizza Rc auto ed anzianità della vettura? Secondo la simulazione effettuata prendendo a campione un assicurato di sesso maschile, residente in provincia di Roma, di età compresa tra 50 e 60 anni, in prima classe di merito e proprietario di una Fiat Panda, con un’età media di 10 anni la tariffa da sostenere per l’assicurazione è di circa 201 euro, dato che sale a 251 euro se il veicolo ha 11 anni e raggiunge addirittura i 306 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni.