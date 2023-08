CUORE & DENARI

Segre-Seymandi, duello rinviato

resta il giallo dei 700mila euro

Aggiornato al 5 settembre il procedimento civile attivato in tribunale a Torino dal finanziere. Sono stati i suoi legali a chiedere lo slittamento per poter esaminare la documentazione prodotta dall'ex fidanzata che ritiene di poter dimostrare la correttezza dell'operato

Assenti i protagonisti del tormentone estivo, a parlare sono stati i rispettivi avvocati. Seppur ancora alle battute iniziali ha preso avvio oggi la prima battaglia legale, di quella che si annuncia una guerra a colpi di carte bollate e su più fronti, tra il finanziere Massimo Segre e Cristina Seymandi, prezzemolina della politica subalpina (dal M5s al centrodestra) e novella imprenditrice (da qualche mese è ad della Savio). Il banchiere ha avviato un procedimento civile al tribunale di Torino chiedendo il sequestro conservativo per 700mila euro, la somma che la Seymandi avrebbe prelevato da un conto cointestato senza comunicare l’iniziativa. L’udienza, durata mezz’ora, è stata aggiornata al 5 settembre.

Segre annunciò la rottura del fidanzamento durante una festa cui erano presenti decine di invitati. Il video poi rimbalzò sui social e i siti di informazione. La donna oggi si è costituita nel procedimento producendo documentazione che attesterebbe la regolarità del suo operato: la tesi è che Segre era a conoscenza del trasferimento di denaro e delle sue finalità, che avrebbe autorizzato anche con uno scritto. I legali del banchiere hanno chiesto e ottenuto un rinvio proprio per poter esaminare gli atti depositati. Gli avvocati di Segre potrebbero non negare l’autorizzazione al bonifico, ma ribattere che era legata a esigenze che sono cessate dopo la rottura del fidanzamento. Dopo la separazione, il manager non ha chiesto indietro la somma ma avrebbe subito avviato la procedura civile. Il giudice Fabrizio Alessandria dovrà decidere se confermare oppure no il sequestro dei soldi e se porre le basi di quello che potrebbe diventare un processo civile, nel quale discutere della transazione e dell’appartenenza del denaro.

Intanto, tra gossip e liti patrimoniali a finire nella contesa è pure la Savio, l’azienda metalmeccanica alle porte di Torino che dopo alcune traversie è stata “salvata” con un’operazione finanziaria dai contorni non del tutto chiari attraverso passaggi di quote e denaro tra Segre e Seymandi. Più di un faro è stato acceso, ma in attesa che vengano sgombrati dubbi e risolte le controversie, Seymandi, diventata azionista all’80% della società e Ceo della stessa, ha diramato una nota per affermare che la Savio è “solida, ben capitalizzata, e con commesse importanti per l’immediato futuro, tali da poter considerare il perimetro societario come in perfetta sicurezza, a beneficio soprattutto dei 150 collaboratori dell’azienda e delle loro famiglie, ai quali la dottoressa Seymandi tiene a trasmettere le proprie scuse per la tensione generata dalla forte attenzione mediatica propria di questa vicenda estiva, salita agli onori delle cronache non certamente per suo desiderio”.

Quanto, poi, alla presunta telefonata di Pier Silvio Berlusconi e di altri manager Mediaset per un invito a partecipare al Grande Fratello Vip e ad altre trasmissioni tv, riferita da alcuni giornali, Seymandi, prosegue la nota, “preferisce non commentare: si tratta di rumors completamente destituiti di fondamento”. Che ci sia attenzione mediatica nei suoi confronti e, aggiungiamo noi, qualche recondita tentazione di fare il grande salto, debuttando in uno dei tanti trash-show, è lei stessa a confermarlo, rivelando di aver “ricevuto molti inviti a trasmissioni televisive”. Inviti che, al momento, “ha cortesemente rifiutato, anche nel rispetto della richiesta di silenzio stampa avanzata dal dottor Segre e che la dottoressa Seymandi non ha mai avuto ragione di disattendere di propria iniziativa”. La vedremo presto sul piccolo schermo.