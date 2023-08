Soccorso Alpino piemontese, doppio intervento sul Monviso

Doppio intervento del Soccorso Alpino, questa mattina, sulle pendici del Monviso, nel territorio di Crissolo (Cuneo). Il primo al passo delle Sagnette per un malore accusato da un escursionista che è stato recuperato con il verricello e portato in ospedale dall'elicottero del 118, con un codice giallo. Il secondo intervento per un alpinista con una sospetta lussazione a una spalla poco sotto la vetta del Monviso, lungo la via normale intorno a quota 3.800 metri. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 che con il verricello ha sbarcato l'equipe e recuperato l'infortunato per portarlo in ospedale.