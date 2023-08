"Certi bambini non dovrebbero nascere", da frase choc appello web

"Certi bambini non dovrebbero neanche nascere". Così si sarebbe espressa la maestra di un bambino di sette anni affetto da Adhd, un disturbo neuro-biologico che si manifesta con deficit di attenzione, iperattività, impulsività. Ad affermarlo è la madre del piccolo, una donna che dal Piemonte ha lanciato un appello su Change.org chiedendo più attenzione su questo genere di situazioni: a cominciare da tempi più veloci per il rilascio delle certificazioni da parte delle Asl, sostegno in classe, formazione dei docenti. La petizione, dallo scorso giugno, ha raccolto più di 39 mila firme. "Si stima - scrive la donna - che almeno il 5 su cento ne siano affetti, ma nelle nostre scuole sono tristemente indicati come bambini difficili, indisciplinati, svogliati. Ai nostri docenti manca spesso la conoscenza di questa sindrome , le certificazioni presso le Asl richiedono tempi impossibili e non tutti possono permettersi un percorso privato".