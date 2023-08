FAKE NEWS

Bruno Segre è vivo e lotta insieme a noi

Gli abbiamo allungato ancor più la vita. L'avvocato, ex partigiano e attivista dei diritti civili può così prepararsi a spegnere il prossimo 4 settembre 105 candeline. Per dirla con Mark Twain la notizia della sua morte era "fortemente esagerata"

Per dirla con Mark Twain la notizia della sua morte “è fortemente esagerata”. Bruno Segre, avvocato e giornalista torinese, ex partigiano, attivista impegnato in tante battaglie civili (dall’obiezione di coscienza al divorzio), militante nel segno dell’antifascismo e della laicità, è vivo e vegeto e si avvia a compiere nella calura torinese il prossimo 4 settembre 105 anni. La notizia della sua scomparsa, originata da un caso di omonimia, aveva presto fatto il giro della città finendo nei lanci di agenzia e sui principali siti di informazione. Invece, come conferma il figlio interpellato da alcuni esponenti della politica come Maria Grazia Sestero, ex assessore e a lungo presidente dell’Anpi, era una fake news. Speriamo beneaugurante. Si trattava, infatti, del filosofo e saggista Bruno Segre, studioso della persecuzione antiebraica in Italia e della Shoah, nonché della storia della comunità ebraica italiana, mancato ieri all’età di 93 anni. Lunga vita quindi al compagno Segre. E condoglianze ai famigliari dello studioso scomparso.