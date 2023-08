Piemonte: Merlo, Centro non s'allea con populisti e massimalisti

"Tra le poche cose chiare, e certe, in vista delle prossime elezioni regionali piemontesi, è che il Centro politico non si allea con i populisti e con chi fa del radicalismo e del massimalismo la sua cifra politica e culturale distintiva. E questo al di là di ciò che è capitato negli ultimi tempi nell'ormai ex terzo polo". Così, in una nota, Giorgio Merlo, dirigente nazionale di Tempi Nuovi-Popolari uniti, a proposito del vo nel giugno 2024. "Senza alcun pregiudizio politico e, men che meno, senza alcuna pregiudiziale di natura ideologica, è di tutta evidenza - prosegue Merlo - che gli avversari più incalliti ed irriducibili di qualsiasi ipotesi politica di Centro e della stessa 'politica di centro' erano, sono e restano i populisti e i massimalisti. E la stessa regola vale, a maggior ragione, per una consultazione elettorale importante come quella del rinnovo dell'amministrazione Regionale piemontese. Al riguardo, i Popolari e i cattolici democratici che a livello nazionale sono impegnati a ricostruire un Centro politico dinamico, riformista e plurale, - conclude Giorgio Merlo - non possono che seguire questo coerente e trasparente percorso anche a livello subalpino".