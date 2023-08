Medici Torino, serve cambio passo per tutela salute dei detenuti

"Per tutelare la salute dei detenuti ora occorre da parte di chi ne ha la responsabilità un coraggioso, rapido, ideale e concreto cambio di passo per intercettarne i bisogni, il malessere, le fragilità e prevenire le conseguenze drammatiche della carcerazione". Termina così una nota dell'Ordine dei medici di Torino sui decessi di persone rinchiuse nel carcere delle Vallette. "Siamo consapevoli - si legge - che a Torino istituzioni, professionisti, associazioni, gruppi di lavoro interistituzionali si occupano della salute dei detenuti. Per quanto riguarda l'Asl, in particolare, l'effettiva possibilità di tutelare la salute è condizionata anche dall'annosa cronica carenza di risorse economiche e di professionisti, le cui conseguenze negative ricadono indubbiamente su tutta la popolazione ma con anticipo, maggiore evidenza e drammaticità tra le fasce deboli, persone detenute incluse". L'Ordine osserva che "delle quattro morti" avvenute negli ultimi tre mesi alle Vallette "ben tre erano donne" e sottolinea che "non è un caso" in quanto "le donne detenute presentano un disagio psichico maggiore degli uomini". La nota si richiama alla documentazione elaborata dal 2008 ad oggi dalla Consulta nazionale di bioetica con gli inviti a predisporre, all'interno delle carceri, un ambiente adeguato a mantenere la salute mentale delle persone e a non aggravare lo stato di chi già soffre di questi disturbi. "Il bene salute - si legge - ha una sua autonomia in quanto 'diritto', che il nuovo sistema sanitario, non a caso autonomo dall'amministrazione penitenziaria, è chiamato a rappresentare e garantire. Ma l'autonomia istituzionale non sempre si traduce in autonomia culturale. Ed è evidente la maggiore difficoltà da parte dello staff sociosanitario a interloquire con le autorità carcerarie circa le caratteristiche psico-socio-ambientali dei penitenziari".