Vercelli: pacco sospetto all'ufficio postale di Borgosesia

Ieri mattina una squadra del distaccamento di Varallo Sesia, Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, è intevenuto in collaborazione con il personale dell'arma dei Carabinieri di Borgosesia, presso l' ufficio Postale del comune di Borgosesia a seguito di segnalazione per la presenza di un pacco sospetto. Il Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico, intervenuto sul posto insieme alla Squadra Artificieri dei Carabinieri hanno isolato e rimosso il pacco sospetto oltre all’effettuazione delle prime analisi in loco. L'ufficio postale è stato chiuso e sono state attivate tutte le procedure di emergenza. Grazie alla collaborazione con l'Asl di Vercelli, presidio di Borgosesia, e alla collaborazione di un medico presente in struttura, tutte le persone coinvolte sono state sottoposte a controllo sanitario immediato. Il pacco sospetto è stato trasportato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella sede di Torino per ulteriori verifiche e indagini che in tarda serata sono risultate negative a sostanze pericolose.