Bevande alcoliche a minori, chiuso locale a Torino

Un locale pubblico di Torino, nel quartiere San Salvario, è stato chiuso per trenta giorni su disposizione del prefetto. L'ordinanza è stata notificata dalla polizia di Stato. Il locale si trova in via Berthollet. Nel corso dei controlli svolti dalle forze dell'ordine sono stati osservati casi di vendita di bevande alcoliche a minorenni. Oltre alla sospensione dell'attività è scattata una multa di 2.000 euro. Il locale era già stato chiuso dalla prefettura nell'agosto del 2022 per ragioni analoghe. Nel febbraio del 2023 il personale del commissariato di polizia Barriera Nizza aveva accertato un episodio di somministrazione di bevande alcoliche a due minorenni.