Furti e fughe in autostrada, quattro arresti nel Torinese

Due uomini e due donne di origini sudamericane sono stati arrestati dalla polizia stradale di Novara per una serie di furti commessi nel Torinese. Le indagini sono partite dal caso di un gruppo di persone che, spostandosi su una Cadillac poi risultata presa a noleggio in provincia di Torino, avevano portato via le borse a tre donne nelle aree di servizio di Novara e Rondissone dell'autostrada a4 Torino-Milano il 15 agosto. Il quartetto è stato individuato e bloccato cinque giorni dopo dalla polizia stradale, all'imbocco con l'autostrada Torino-Aosta, in seguito a due 'colpi' messi a segno in una profumeria di Rivarolo Canavese e di un negozio di ottica di Pavone Canavese. In questo caso i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di 12 paia di occhiali e 14 confezioni di profumo per un valore di oltre 5 mila euro. E' al vaglio degli investigatori l'ipotesi che si tratti una banda operativa da tempo e ben organizzata, dedita stabilmente ai furti anche all'interno delle aree di sosta autostradali.