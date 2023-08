SANITÀ

Il gettonista pagato più del primario

Bassetti: stipendi peggiori d'Europa

In Italia i medici ospedalieri sono i peggio remunerati a livello europeo. Resta scarsa l'attrattività di alcune specialità e sale la carenza di personale. Il duro atto d'accusa dell'infettivologo (nel mirino dei No Vax): "Situazione figlia di decisioni scellerate"

“Il problema è che il medico a gettone guadagni lecitamente 150mila euro all'anno, ma sono tutti quei professionisti che negli ospedali pubblici italiani hanno gli stipendi più bassi d'Europa, a fronte di pessime condizioni di lavoro e di orari pesantissimi”.

È un durissimo j’accuse contro “scelte disastrose e scellerate compiute negli ultimi vent’anni” quello di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova e volto diventato noto al grande pubblico nel corso della pandemia, anche per non poche prese di posizioni fuori dal coro e senza peli sulla lingua. Oggi Bassetti interviene su uno degli aspetti più controversi e pesanti sotto il profilo economico per la sanità pubblica: il ricorso a medici gettonisti, a cooperative o società di servizi, per far fronte alla carenza di personale negli ospedali.

"Spero che la storia del collega che, a gettone, guadagna molto più di un primario serva a far capire ai nostri politici” il peso di quelle decisioni sbagliate assunte nel corso dell’ultimo ventennio. Il professore genovese entra nel merito dell’ormai capillarmente e pesantemente diffuso ricorso ai medici a gettone. “Quali sono i criteri di selezione di questi medici?”, chiede ben conoscendo la risposta che è da tempo motivo di preoccupazione nel mondo sanitario. “Spesso l'unico requisito richiesto alle società che forniscono personale esterno agli ospedali è che i medici siano iscritti all'Ordine. Ci sono quindi anche medici senza esperienza, non specializzati, medici in pensione o addirittura stranieri che non parlano l'italiano. Capita spesso - continua Bassetti - che pur di reclutare il professionista che copra il turno, si abbassino i requisiti richiesti”. Non solo, “rispetto ai medici strutturati inoltre, quelli a gettone non conoscono l'organizzazione della struttura sanitaria in cui operano, gli obiettivi, le procedure, ma nemmeno il software di gestione delle cartelle e degli esami del sangue dei pazienti”.

Problemi e pericoli che si conoscono da tempo, ma che fino ad ora pare non abbiano pesato a sufficienza rispetto alla necessità di coprire turni nei Pronto Soccorsi e in molti altri reparti ospedalieri. “Ma perché siamo arrivati a tutto questo?- chiede lo specialista - Il problema è a monte. Il sistema produce meno medici di quanti ne servano e abbiamo fatto scappare troppi ragazzi con la passione per la medicina con test fatti e pensati male.

Se solo nei Pronto Soccorso mancano oltre 5mila medici e altrettanto vero che negli ultimi anni si è dibattuto molto della questione dell'imbuto formativo, "tale per cui i posti nelle scuole di specializzazione erano inferiori al numero di laureati in medicina. Negli ultimi anni, questo problema è stato superato e il ministero ha messo a disposizione un numero maggiore di borse di specializzazione. Ma visto che gli specializzandi poi ci mettono quattro o cinque anni per completare il percorso – osserva l’infettovologo – ancora oggi il nostro sistema sanitario soffre della mancanza di personale dovuta alle scelte fatte in passato”.

Affrontando la questione del ricorso all’esterno per sopperire alla mancanza di medici dipendenti, Bassetti evidenza un ulteriore problema legato proprio all’emergenza: “Il lavoro in pronto soccorso e in altre specialità risolta poco attrattivo e, per contro genera alti livelli di stress, turni massacranti, grandi responsabilità. Il tutto in cambio di bassi compensi, assolutamente non competitivi”. Quest'anno, circa la metà delle borse messe a bando per specializzarsi in medicina di emergenza-urgenza in altre specialità non attrattive sono rimaste non assegnate. “Di fronte a tutto questo la politica non può continuare a girarsi dall'altra parte” avverte il primario del San Martino. “Occorre, da una parte, una profonda riflessione su quale futuro dare al servizio sanitario nazionale, dall'altra ripensare il sistema di reclutamento dei nuovi medici e rendere poi più attrattive alcune specialità ospedaliere più impegnative”.