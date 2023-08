Segre-Seymandi, chi c'è in spiaggia?

Dicono che... dietro al muro contro muro, cui sono rapidamente giunti i protagonisti, spunti pure un muretto. Non ancora a Temptation island, l’arcinota vicenda delle (presunte, ma mai smentite) corna che Cristina Seymandi avrebbe fatto crescere rigogliosamente sulla pelata del promesso marito Massimo Segre e sua teatrale reazione immortalata dal video diffuso platenariamente, approda comunque sul bagnasciuga. Quello di Alassio. Nella località storicamente spiaggia piemontese, anzi torinese, è stato avvistato e vanamente intervistato lui, Segre. Bermuda e borsone, caffe con una misteriosa bionda e poi silente come Cristina la sera in cui tutto si scatenò, ha infilato l’ingresso dello stabilimento balneare. Ma non è il solo protagonista della vicenda a essere, in questi giorni, là dove c’è il celebre muretto creato da Mario Berrino ed Ernest Hemingway. Ancora non si capisce per chi suona la campana, nel feuilleton dove s’intrecciano tradimenti, soldi spostati da un conto all’altro e uno zaffiro sparito come in una puntata della signora Fletcher. Certo deve risuonare il richiamo della spiaggia alassina al pari di quello del fascino della bionda Cristina, se oltre al marito mancato lì pare ci siano anche altri protagonisti della telenovela. Sarà il misterioso avvocato? O il noto imprenditore? Ah saperlo. Come dice Elisabetta Canalis nella martellante pubblicità, My Secrets.