Forti piogge, torrente esonda in frazione di Bardonecchia

Il forte temporale di ieri sera in Valle di Susa oltre che a Sauze di Cesana ha creato nuovi danni a Bardonecchia, questa volta in località Les Arnauds: il Rio Fosse è esondato e la provinciale 216 del Melezet è stata invasa dal fango. Il personale della Viabilità della Città metropolitana di Torino è subito intervenuto e ha ripulito il tratto stradale che ora è nuovamente percorribile, mentre proseguono le operazioni di pulizia dell'alveo sotto un ponte. Nel frattempo, proseguono i lavori di rimozione dei detriti alluvionali portati dalla colata del 13 agosto, "per liberare l'alveo del Rio Frejus e per ripristinare l'officiosità idraulica degli attraversamenti". Ieri è stato effettuato un nuovo sopralluogo, con un ingegnere incaricato, finalizzato a valutare lo stato della struttura del ponte della provinciale 216 alla confluenza dei torrenti Frejus-Melezet Un altro fronte di intervento della Viabilità della Città Metropolitana è sulla provinciale 255 della Val Clarea, nel comune di Giaglione: il Consorzio forestale ha ultimato i lavori sul canale Maria Bona e completata la pulizia del versante; pertanto da lunedì 28 agosto la Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana potrà. L'ipotesi è di poterla riaprire per il primo fine settimana di settembre.