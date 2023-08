Case popolari, Comune Ivrea e Atc collaborano per lavori alloggi

Comune di Ivrea e Atc garantiscono il loro impegno per il miglioramento degli alloggi di edilizia sociale in città. E' quanto emerso dall'incontro in municipio tra la giunta del sindaco Matteo Chiantore e l'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale presieduta da Emilio Bolla. La riunione è servita per effettuare una ricognizione delle condizioni manutentive degli alloggi popolari di Ivrea: 500 unità, di cui 144 di proprietà della città e 356 di Atc. "Abbiamo confermato la piena disponibilità a collaborare - dice Emilio Bolla di Atc - per rafforzare le attività dello sportello a disposizione degli assegnatari. Grazie alle risorse del super bonus, del Pnrr e, prossimamente, dei fondi ex Gescal ripartiti dalla Regione contiamo di intensificare i lavori di manutenzione e di abbattimento delle barriere architettoniche". Soddisfatto il sindaco Chiantore: "Abbiamo concordato di istaurare un rapporto continuo con l'agenzia. Atc ci ha fornito alcuni dati che ci fanno ben sperare per il futuro in termini di disponibilità di nuovi alloggi".